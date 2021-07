Tragedia in Sardegna, sub trevigiano muore in immersione

Torre delle stelle in Sardegna

Era impegnato in un'immersione insieme ad altre otto persone.

Da quanto si apprende, il turista si era allontanato insieme agli altri con un'imbarcazione di un diving.

La tragedia nelle acque di Torre delle Stelle.

Dovevano immergersi per raggiungere il relitto Isonzo che si trova tra i 40 e i 50 metri di profondità.

Arrivati nel punto prestabilito si sono tuffati.

Non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto, se il sub si sia sentito male in discesa o in risalita.

Alcuni degli altri sub che si trovavano accanto a lui lo hanno subito soccorso.

Dall'imbarcazione è partita la richiesta d'aiuto, mentre venivano praticate già a bordo le manovre di rianimazione.

Sul posto sono arrivati due mezzi della capitaneria di porto di Cagliari e Villasimius e l'Elisoccorso del 118.

Per il 55enne non c'è stato nulla da fare.