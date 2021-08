Appalti e sfruttamento, a Padova salta la trattativa con Grafica Veneta

Lavoratori di Grafica Veneta davanti alla Prefettura di Padova

"Azienda danneggiata da gogna mediatica"

La riunione si è conclusa con l'indisponibilità di Grafica Veneta ad assumere i 24 lavoratori vittime di sfruttamento che chiedevano di essere inseriti nell'organico aziendale. Un caso letteralmente esploso dopo gli arresti per caporalato disposti dai magistrati di Padova, come conseguenza di una lunga indagine su violenza e soprusi che alcuni lavoratori pakistani avevano subito dai titolari di una ditta che lavorava in appalto per Grafica Veneta. Coinvolti nell'inchiesta, e oggi ai domiciliari, anche due manager della ditta di Trebaseleghe. Da quel momento, i sindacati confederali e di base avevano chiesto a Grafica Veneta di assumere gli operai senza lavoro della ditta intermediaria, nel frattempo finita sotto la tutela di un amministratore giudiziario. Durante l'incontro del 16 agosto in Prefettura, però, l'avvocato di Grafica Veneta Emanuele Spata ha sostenuto che "la gogna mediatica a cui l'azienda è stata sottoposta in questi giorni ha prodotto dei danni per cui non è pensabile ragionare in termini di assunzioni. Noi oggi dobbiamo pensare alle 370 famiglie che già lavorano in Grafica Veneta rispetto alle quali noi dobbiamo dare prospettive di futuro, per cui se adesso la pregiudiziale è l'assunzione di questi lavoratori, purtroppo questa pregiudiziale non consente di continuare la trattativa".



I sindacati chiedono un nuovo incontro

Cgil, Fiom e Adl Cobas hanno richiesto al vice prefetto la convocazione di un secondo tavolo di confronto, questa volta con l’amministratore nominato dal tribunale per la BM service che vigila sulle attività della società in mancanza dei titolari che sono agli arresti. Intanto entro il 16 agosto è stato assicurato il pagamento a tutti i lavoratori dello stipendio pieno di luglio. Al nuovo incontro, fissato per le ore 15.30 di mercoledì 18 agosto 2021, i sindacati chiederanno le condizioni generali in cui versa la ditta per capire se ci sono margini per continuare a lavorare attraverso commesse e appalti con una giusta retribuzione per tutti o se bisognerà procedere a chiedere la cassa integrazione per i lavoratori coinvolti.