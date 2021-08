Castelfranco Veneto (TV): donna trovata morta in casa

Carabinieri (foto di archivio)

Duplice tragedia familiare a Castelfranco Veneto, nel Trevigiano. Mercoledì sera una donna di 37 anni è stata trovata morta in casa. A dare l'allarme il compagno di rientro dal lavoro. Il loro bambino di due anni e mezzo era a casa con la madre. Non sono chiare le cause del decesso. Si attendono risposte dall'autopsia.



A poche ore dalla morte la famiglia ha scoperto che lo zio della donna, 55 anni, si è tolto la vita gettandosi da un ponte.



Sulla vicenda indagano i carabinieri. I due episodi, tuttavia, pare non abbiano alcun legame se non l'alterazione psicologica che potrebbe aver interessato quest'ultimo, da anni sofferente di crisi depressive, nell'apprendere la notizia del decesso della nipote.



Secondo gli inquirenti non vi sarebbero elementi tali da far pensare ad un'aggressione, non essendovi segni di difesa sulle braccia della vittima nè altri indizi di colluttazione. Tracce anomale riscontrate sul collo, che in un primo tempo avevano suggerito l'ipotesi di uno strangolamento, sarebbero invece riconducibili alle energiche manovre di rianimazione praticate dal personale medico negli inutili tentativi di salvare la donna.