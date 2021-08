Carlo Bramezza: "Difficoltà per prenotare il vaccino? Chiamatemi"

Ingresso dell'ospedale di Santorso (VI)

"Segnatevi questo: 3204332294. È il mio numero di cellulare personale, vorrei che chiunque dovesse avere problemi a sottoporsi al vaccino, come difficoltà a prenotare, ad arrivare nei centri vaccinali, o altro, mi mandasse direttamente un sms: prometto che mi occuperò personalmente di risolvere ogni difficoltà e a mettere tutti nelle condizioni di ricevere il siero in brevissimo tempo".



Ha il sapore di una provocazione, ma è tutto vero. A fornire, con richiesta di pubblicazione, il suo numero di cellulare è il direttore generale dell'Ulss 7 Pedemontana, Carlo Bramezza. Il motivo della scelta è presto spiegato: "Sento di persone che si lamentano perché dicono di non aver avuto modo di vaccinarsi nei nostri centri - spiega - Faccio un po' di fatica a crederci, ma siccome tutto è possibile mi metto direttamente a disposizione degli utenti che possono chiamarmi in caso dovessero incontrare questa particolare difficoltà: risolverò l'eventuale problema personalmente. Ho detto e ribadisco che la nostra azienda sanitaria, con tutto il personale di qualsiasi ruolo, sta facendo l'impossibile per fare in modo che la campagna vaccinale funzioni e si potenzi. Mi metto in prima linea anch'io, lasciando il mio numero di telefono."