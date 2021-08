Veneto, case di riposo: individuati due focolai Covid

Anziani alla casa di riposo di Montecchio

Il virus torna nelle case di riposo. Nelle ultime ore due i focolai individuati: uno al "Sacro Cuore" di Mezzane, in provincia di Verona, dove sono risultati positivi 14 anziani, tutti vaccinati e 5 dipendenti, due dei quali non protetti. L'altro focolaio nella Rsa di Cartigliano, in provincia di Vicenza: positivi 6 operatori, tutti vaccinati e 19 ospiti, tre dei quali non avevano ricevuto la dose, su un totale di 69.



La Ulss 7 Pedemontana ha attivato una task force per verificare la corretta gestione dell'isolamento e misurare il livello di anticorpi nei soggetti colpiti dal virus, che comunque al momento sono asintomatici o con una febbre modesta. La misurazione degli anticorpi si è resa necessaria dato che gli anziani e i soggetti fragili, insieme ai sanitari, sono stati vaccinati per primi e quindi le difese potrebbero essere diminuite.