Veneto: vaccinazioni in forte aumento tra i giovanissimi

Un centro vaccinazione

Nei giorni di ferragosto rallenta la campagna di vaccinazione. Sono poco più di 24000 le inoculazioni fatte venerdì 13, giorno dell'apertura anche alla fascia dei più giovani senza prenotazioni:17000 prime dosi, 7000 seconde. Il 66,6 percento dei residenti in Veneto ha ricevuto almeno una dose, quasi il 58 ha completato il ciclo.



Forte aumento tra i giovanissimi tra i 12 e i 19 anni: 1 su 5 ha completato la vaccinazione, mentre il 44 percento ha avuto la prima dose. Rimane qualche criticità invece tra gli ultra 50enni con tre persone su 10 che ancora non si sono vaccinate.



Il bollettino delle ultime 24 ore intanto evidenzia 600 nuovi casi, ma gli attualmente positivi diminuiscono e tornano a 13200. Crescono, ma poco, le ospedalizzazioni: nei reparti covid ci sono 175 persone, due in più di ieri, mentre rimangono 13 i ricoverati in terapia intensiva. Si tratta quasi esclusivamente di persone non vaccinate o che non avevano completato il ciclo di vaccinazioni. Nelle ultime 24 ore nessun decesso.



Covid-19: i dati del Veneto delle ore 8 di venerdì 13 agosto 2021. Il confronto è con le 24 ore precedenti. Fonte Regione Veneto-Azienda Zero.



