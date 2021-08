Coronavirus Veneto: il punto sanitario di domenica 29 agosto

Il centro vaccini di Padova

Quella dei contagi è una crescita forse prevedibile, mano a mano che ci sono i rientri dalle vacanze, anche dall'estero. Ma certo non lascia tranquilli, tant'è vero che alcune case di riposo sono state comunque isolate dopo la scoperta di qualche focolaio, mentre alcune Ulss stanno organizzando la riapertura di reparti Covid negli ospedali.



In base ai dati forniti dalla Regione, nelle ultime 24 ore sono stati 513 i nuovi casi di positività al coronavirus, a fronte di circa 33500 tamponi effettuati. Gli attualmente positivi sono saliti di altre 123 unità, arrivando a sfiorare i 13 mila. Si contano purtroppo altri due decessi.



Resta stabile la situazione nei reparti ospedalieri: in terapia intensiva sono 51, come sabato, i letti occupati a causa del covid, mentre scendono a 214 nei reparti ordinari.



Sul fronte dei vaccini e dei 'green pass' si registrano ancora manifestazioni di dissenso e protesta in diverse città. Ma la significativa diminuzione di conseguenze gravi sui contagiati, che hanno ricevuto le due dosi, ha dato una spinta ulteriore alla campagna di prevenzione. In Veneto i cicli completati sfiorano i tre milioni, mentre coloro che hanno ricevuto la prima dose sono oltre 3 milioni e 215mila.



Covid-19: i dati del Veneto delle ore 8 di domenica 29 agosto 2021. Il confronto è con le 24 ore precedenti. Fonte Regione Veneto-Azienda Zero.



