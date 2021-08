Campagna di prevenzione: il 60 per cento dei veneti è vaccinato

Gente in attesa di vaccinarsi

Veneto immunizzato al 60 per cento. Gli ultimi dati sulla campagna vaccinale dicono che quasi ventimila dosi sono state somministrate nella giornata di mercoledì, portando così la copertura totale al 59,6 per cento.



Tutti i centri vaccinali sono operativi. La Regione ricorda che sono aperti, senza prenotazione, per i giovani fra i 12 e i 25 anni e per gli ultra sessantenni. Ma i magazzini sono ben forniti e a fine giornata possono accedere anche le altre fasce d'età.



I dati della pandemia

Secondo il consueto bollettino regionale c'è una nuova vittima da attribuire al Covid. I nuovi casi sono 719. Il totale dei positivi sale così a 12619 ovvero 82 più di ieri. Vanno considerati infatti i 636 negativizzati.



La situazione negli ospedali

I pazienti ricoverati nei reparti sono 216, ovvero 4 più di mercoledì. Quattro sono le uscite dalla terapia intensiva. Nei reparti di rianimazione ora ci sono ora 46 malati gravi.



Il servizio di ​Giovanni Stefani, montaggio Vito Spalluto

watchfolder_TGR_VENETO_WEB_STEFANI - BOLLETTINO 26-08.mxf

Covid-19: i dati del Veneto delle ore 8 di giovedì 26 agosto 2021. Il confronto è con le 24 ore precedenti. Fonte Regione Veneto-Azienda Zero.



La grafica è a cura di Massimo Serena