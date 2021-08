Marano Vicentino: ucciso a colpi di fucile dopo una lite tra vicini

Un'auto dei carabinieri

Ucciso durante una lite tra vicini

Una lite tra vicini di casa: questo fanno capire i primi riscontri delle indagini. Nel corso della discussione, per cause ancora da accertare, una persona ha imbracciato un fucile e ha sparato, uccidendo il pensionato di 77 anni. Non è ancora chiaro quale sia stata l'origine della lite. Verso le 8.30 la chiamata al numero d'emergenza da parte dei residenti. L'uomo è stato trovato esanime a terra dagli operatori del Suem e dai carabinieri di Thiene e Schio. Poco più tardi, a Marano è arrivato anche il magistrato di turno della procura di Vicenza, Augusto Corno, per coordinare le indagini. Informato del fatto anche il sindaco del paese vicentino, Marco Cuzzonato.



Il servizio è di Giovanni Stefani, montaggio di Stefano Maschio