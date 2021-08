Nuovo ospedale di Padova: definita la copertura nel bilancio regionale

Il plastico del nuovo ospedale di Padova

Inizio dei lavori per la fine del 2023

"Confermo l'inizio dei lavori per la fine del 2023": così Luca Zaia, presidente del Veneto, ha annunciato in conferenza stampa i dettagli della procedura commissariale del nuovo ospedale ‘Padova Est-San Lazzaro’, una struttura che dovrebbe sorgere su 193.000 metri quadri per un investimento previsto di 590 milioni di euro.



Avviata la procedura

"Con il recepimento dello studio di prefattibilità che individua i costi dell’intera struttura e la tipologia di finanziamento, l’opera si avvia ad essere realtà”, ha ribadito l’assessore alla Sanità e ai Servizi sociali Manuela Lanzarin. “Tramite l’Università di Padova è stata fatta un’analisi economica finanziaria – ha aggiunto l’assessore Lanzarin -. Questa ha definito che la migliore procedura per sostenere la realizzazione del nuovo ospedale di Padova, opera del valore di 590 milioni, è quella dell’appalto con finanziamento per indebitamento. Allo stato attuale, le partite in capo alla regione sono di 290 milioni di disponibilità. Si accederà, quindi, a un finanziamento tramite indebitamento di 300 milioni. Prevediamo che le varie gare saranno espletate dopo l’approvazione del bilancio di previsione, quindi per fine anno”.



Complessivamente ci saranno oltre 1.700 posti letto

“Il nuovo polo ospedaliero e il già esistente ospedale Giustinianeo avranno complessivamente una dotazione di 1.732 posti letto - ha spiegato Lanzarin -. Sarà un riferimento clinico che avrà una valenza regionale, nazionale e internazionale, confermando quella che da sempre è la vocazione naturale della sanità padovana”.