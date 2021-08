Grande emozione a Occhiobello (RO) per il bronzo di Alessia Maurelli

Alessia Morelli e la squadra di ginnastica ritmica

La gioia è di tutte e cinque, ma per Alessia Maurelli, in quanto capitana, è anche qualcosa di più. Il bronzo nella ginnastica ritmica di Tokyo corona una carriera ai massimi livelli da anni: tre volte campionessa del mondo, un palmares che supera le ottanta medaglie.



L’ultima fa esultare in particolare Occhiobello, il comune in provincia di Rovigo, dove la Maurelli si è trasferita dall’età di sei anni, nella frazione di Santa Maria Maddalena. Polesana d’adozione, è stata ricevuta un mese fa in municipio dalla sindaca e dall’assessore allo Sport, che ora la aspettano per i festeggiamenti.