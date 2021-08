Tokyo 2020 - C'è un po' di Veneto nel doppio oro di Jacobs e Tamberi

Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi

Immagini memorabili quelle che sono arrivate nel primo pomeriggio dallo stadio di atletica di Tokyo 2020. Marcell Jacobs è oro al traguardo dei 100 metri piani. Ad aspettarlo e abbracciarlo, tricolore al collo, c'è l'amico, e capitano della squadra azzurra, Gianmarco 'Gimbo' Tamberi, oro anche lui, pochi minuti prima, nel salto in alto.



Italia in festa e primo agosto da incorniciare, anche per il Veneto. Tamberi, marchigiano, si allenava con l' Atletica San Vendemiano (TV), e ora fa parte delle Fiamme Oro Padova. Una medaglia che Tamberi sognava ed aspettava da quando, 5 anni fa, aveva dovuto rinunciare a Rio per la caviglia rotta.



Gareggia per le Fiamme Oro Padova anche Marcell Jacobs. Per lui tempo da sogno: 9"80 nuovo record italiano ed europeo.