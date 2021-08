Padova, investì e uccise un sacerdote, chiesto il processo per una 23enne

Tribunale di Padova

È accusata di omicidio stradale

La richiesta di andare a processo è della Procura di Padova, che nei confronti della donna ha ipotizzato il reato di omicidio stradale. L'udienza preliminare è stata fissata per il 14 marzo davanti al Gup Maria Luisa Materia.



Padre Ilario originario del Vicentino

Nato a Castelgomberto (Vicenza), padre Ilario era cresciuto nel Biellese, dove si era trasferita la sua famiglia e dove risiedono ora tutti i suoi parenti. In pensione, era stato missionario in Argentina e dal 2015 era ospite presso la scuola missionaria del Sacro Cuore a Padova. Il 9 dicembre si stava recando a messa nella chiesa del Santissimo Crocefisso a Padova dove aiutava il parroco nelle

varie mansioni. Il religioso è stato investito mentre attraversava la strada.



(Fonte ANSA).