Padova: società di noleggio evade Iva per oltre un milione e mezzo di euro

Nell'ambito del contrasto alle frodi intracomunitarie, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Padova hanno scoperto ed accertato l'evasione dell'IVA per un milione e 678 mila euro da parte di una società della provincia, inesistente nel domicilio fiscale dichiarato e il cui legale rappresentante è risultato irreperibile, attiva nel settore del noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto.



Fondamentali, per l'individuazione, le analisi della documentazione e delle informazioni raccolte con le banche dati in uso alla stessa Agenzia. L'operazione si è svolta in collaborazione con le autorità doganali di altri paesi dell'Unione Europea. Denunciati i titolari delle società che agivano d'accordo con la società padovana. Sono state avviate le attività di recupero delle imposte evase.