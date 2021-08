Uccide il compagno colpendolo alla testa con una bottiglia

Carabinieri (foto di archivio)

Giuseppe Vincenzo Canzoneri, 51 anni, è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione a Prizzi, nel Palermitano, riverso per terra accanto ad alcuni cocci di vetro. La morte risalirebbe alla tarda serata di giovedì. La compagna della vittima, una 36enne originaria di Rovigo, si trova in caserma ed è stata interrogata tutta la notte. Sono stati sentiti anche i vicini di casa per cercare di ricostruire quanto avvenuto.



La donna avrebbe conosciuto Canzoneri sui social e si sarebbe trasferita a Prizzi, ma i rapporti tra i due negli ultimi tempi sarebbero stati conflittuali.