Cerimonia a Malga Zonta (TN) per non dimenticare l'eccidio nazifascista

Come accade ogni 15 agosto in tanti sono saliti fino a Passo Coe per ricordare quella notte del 12 agosto 1944, quando 17 persone (14 partigiani e tre malgari) furono fucilate davanti alla Malga.



A colorare il prato davanti al piccolo edificio i gonfaloni dei Comuni trentini e veneti, i labari delle associazioni combattentistiche. Una cerimonia all'insegna dell'attualità quella di questo 77esimo anniversario: l'intera commemorazione è stata dedicata al presidente di Emergency Gino Strada "perché - ha detto Mario Cossali presidente dell'Anpi - dobbiamo condividere il suo messaggio che la guerra non costruisce mai la pace".

Il Sindaco di Folgaria (TN), Michael Rech, ha rivolto un appello ai no-vax chiedendo loro di rispettare la Costituzione e non delegittimare la scienza. Quella stessa Costituzione al centro dell'orazione ufficiale del direttore della Fondazione Museo Storico di Trento Giuseppe Ferrandi, una Carta nata anche dal sacrificio dei 17 morti di Malga Zonta.



Il servizio di Maddalena Boggiano