Trentino: 'base jumper' bloccato in parete salvato dal Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso alpino in valle del Sarca (TN), nella serata di domenica 8 agosto.



La missione si è resa necessaria per prestare assistenza a un base jumper 50enne, veneto residente in Slovenia. L'uomo si era lanciato dal Piccolo Dain e, dopo aver aperto la vela, a causa di un attorcigliamento della stessa, era andato a sbattere contro la parete, finendo appoggiato ad una pianta.



L'allarme è stato lanciato poco prima delle 20 da altri 'base jumper' presenti in zona. Immediato l'intervento dei soccorsi coadiuvati dall'elicottero sanitario. L'uomo, che nel frattempo era riuscito a impacchettare la vela, è stato individuato anche grazie alla luce del suo smartphone e raggiunto da un soccorritore calatosi col verricello.



Il 50enne, che lamentava dolore a una gamba, è stato trasferito al Santa Chiara di Trento per accertamenti.