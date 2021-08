Lido di Venezia: 51enne di Martellago trovato morto in spiaggia

Credits © Google common use

La spiaggia degli Alberoni al Lido di Venezia (foto di archivio)

Il corpo senza vita di un 51enne originario di Martellago è stato trovato giovedì pomeriggio, attorno alle 17.30, riverso in acqua nella spiaggia degli Alberoni. Sono stati alcuni bagnanti ad allertare prima il bagnino e poi i sanitari del Suem 118 che, nonostante abbiano più volte provato ad eseguire le manovre di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.



I carabinieri hanno trovato vicino agli effetti personali dell'uomo, un cuoco stagionale al Lido, alcune bottiglie vuote di birra e del metadone. Non si esclude che alla base del decesso possa esserci una intossicazione da alcol e droga. Sarà il pubblico ministero a decidere se disporre l'autopsia o restituire il corpo ai familiari. (Fonte Ansa)