Val di Zoldo (BL): ancora nessuna traccia di Federico Lugato

Federico Lugato

Non hanno dato ancora esito le ricerche di Federico Lugato, il trentanovenne milanese di cui non si hanno più notizie da giovedì 26 agosto. Uscito di casa per un giro nel Gruppo Tamer - San Sebastiano, l'uomo non vi ha più fatto ritorno.



Le ricerche, che proseguono da giorni, nella giornata di sabato si sono concentrano innanzitutto nella zona di Col Michiel, indicata durante il sorvolo con il Recco dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano. Presenti un centinaio di persone, con unità cinofile e droni. Sul posto il Soccorso alpino di Val di Zoldo, Longarone, Alpago, Belluno, Pieve di Cadore, Feltre, Centro Cadore, Stazione speleo Veneto Orientale, Sappada, Auronzo; il Sagf di Cortina e Auronzo, Vigili del fuoco, Protezione civile e Carabinieri forestali di Longarone.



I soccorritori si sono poi spostati sulla Croda Daerta, dove la squadra speleologica del Veneto Orientale ha verificato alcune profonde fessure. Gli operatori hanno anche perlustrato il torrente Malesia. Percorsi tutti i sentieri, compreso quello che scende in Val Pramper. Battuta la zona sopra il Bivacco Angelini, il sentiero dei Cengioni e quello che dal Passo Duran porta a Forcella La Porta, Tamer, Bivacco Angelini. Visionato anche il fondovalle della Val de la Malisia.



Le ricerche sono riprese domenica mattina alle 7.30.