I vigili del fuoco al lavoro

Alle 20.30 di venerdì sera i vigili del fuoco sono intervenuti a Dolo, in provincia di Venezia, per la fuoriuscita autonoma di un’auto che ha sfondato una ringhiera finendo rovesciata in un cortile privato. Purtroppo, nonostante i soccorsi e l'intervento del medico del Suem 118, per l'autista del mezzo, un uomo di 61 anni, non cìè stato niente da fare.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.