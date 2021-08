Padova: donna scomparsa da giorni. Attivato anche il Soccorso Alpino

Attivate le squadre di ricerca

Su richiesta della Prefettura, a seguito di una segnalazione attendibile in una zona prossima al Castello del Cataio, ieri sera è stato attivato anche il Soccorso alpino di Padova, per prendere parte alle ricerche di Barbara Mischi, la cinquantaduenne di Due Carrare, uscita dalla propria abitazione martedì scorso senza più fare rientro.



A partire da sabato mattina, concordata la strategia di ricerca con il campo base spostatosi nella nuova area da perlustrare, cinque soccorritori hanno controllato le zone in quota. La squadra è risalita fino alla cima del Monte Ceva, per poi proseguire lungo le creste e raggiungere il Monte Spinefrasse, da dove è scesa a Battaglia Terme.



I soccorritori hanno verificato alcuni siti del Monte del Cataio, per poi spostarsi al Monte della Madonna e visionare la Grotta di Sant'Antonio, a Teolo.



Purtroppo fino a questo momento tutte le ricerche hanno dato esito negativo.