Padova, frode nel commercio pellet: sequestrati beni per 4 milioni di euro

L'operazione della Gdf

I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno eseguito il sequestro preventivo di beni, per un ammontare complessivo di 3 milioni e 800 mila euro, nei confronti dei vertici di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali nel settore del commercio di pellet. Il provvedimento a conclusione di una complessa indagine che, già nel giugno del 2020, aveva portato alla denuncia di 23 responsabili, di cui 7 sottoposti a misure restrittive.



Nove le imprese coinvolte nella maxi frode perpetrata attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di oltre 3,8 milioni di euro. La mente della truffa il capo del sodalizio criminale che era stato già condannato per associazione di stampo mafioso.



L'esecuzione del provvedimento dell'Autorità giudiziaria, avvenuta nelle province di Padova e Verona, ha consentito di sequestrare un'autovettura, 10 autoarticolati, un piazzale adibito ad area di sosta per mezzi pesanti, un complesso aziendale operante nel campo della logistica e del trasporto di merce su strada, e più di 40 mila sacchi di pellet, per un controvalore, al dettaglio, di 200 mila euro circa, rinvenuti all'interno di un magazzino non dichiarato.