Padova: tra un mese i risultati dell'autopsia sul corpo di Christian Menin

I carabinieri all'ingresso della piscina a San Pietro in Gu

I risultati ufficiali dell'autopsia sul corpo di Christian Menin, 6 anni, arriveranno tra un mese. Al momento l'ipotesi più accreditata sulla causa di morte è l'annegamento. Il bambino, lunedì 9 agosto, era stato trovato in gravissime condizioni in una piscina dell'impianto di San Pietro in Gu, nel padovano. E' morto poco dopo al pronto soccorso.



Secondo le ricostruzioni Christian, che non sapeva nuotare e non indossava né braccioli né salvagente, sarebbe entrato volontariamente in acqua per giocare con un amico. Non sarebbe caduto accidentalmente, nella piscina profonda 120 centimetri, e non sarebbe stato spinto. Sul corpo non ci sono lesioni evidenti.



Sotto inchiesta i genitori, la responsabile dell'impianto e due bagnini. Secondo la famiglia il piccolo si era allontanato per giocare a palla e quindi nessuno l'aveva seguito in piscina. Ancora aperta anche la possibilità di un malore in acqua. Le indagini proseguono. Ieri il pm ha autorizzato i funerali.