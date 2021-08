Alpini trevigiani caduti: 50mo anniversario del 'Bosco delle Penne Mozze'

Il generale Francesco Paolo Figliuolo

Un pensiero dedicato anche alla difficile situazione geopolitica internazionale, quello del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ospite della solenne celebrazione del 50esimo anniversario di costituzione del 'Bosco delle Penne Mozze'. Il suggestivo memoriale nacque per ricordare gli alpini trevigiani caduti in guerra.



Presenti, le massime autorità civili e militari, e alcune centinaia di alpini, a ricordare chi ha perso la vita con la penna nera in testa.



Il servizio di Ivana Godnik