Casale sul Sile (TV): frontale tra due auto. Morta bimba di 9 anni

Una bambina di 9 anni è morta questa mattina nello scontro frontale tra due auto a Casale sul Sile (Treviso).

L'automobile sulla quale la piccola viaggiava insieme alla madre, una zia ed una cugina di due anni, per cause da accertare, si è scontrata con una vettura proveniente in senso contrario. L'impatto è stato violentissimo tanto che una delle due vetture ha preso fuoco. La bimba è apparsa fin da subito in condizioni molto gravi. Trasportata in ospedale è morta poco dopo. Feriti tutti gli altri occupanti dei mezzi.



Sul posto hanno operato vigili del fuoco, polizia stradale e Suem 118.