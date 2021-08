Università di Padova: 60 mila studenti pronti a tornare in aula

Lezioni in presenza (foto di archivio)

Prove di ritorno alla normalità all'Università di Padova per un anno accademico che culminerà col l'ottocentesimo anniversario dell'ateneo. Si torna a puntare sulla didattica in presenza, allentando i limiti di capienza introdotti nell’era del Covid.



Ad accedere alle lezioni, ma anche a biblioteche, aule studio e dipartimenti, saranno però solo gli studenti in possesso del 'green pass': un provvedimento pensato per garantire la sicurezza della popolazione universitaria, senza tuttavia andare a intaccare il diritto universale allo studio. Chi non avrà la certificazione verde, invece, potrà seguire le lezioni da casa.



A garantire la sicurezza delle lezioni in presenza resteranno in vigore tutte le altre misure già introdotte: uso delle mascherine, sanificazione e aerazione dei locali, e tracciamento del posto, che permetterà di risalire facilmente agli studenti presenti in aula, in caso si sviluppi un focolaio.



Nel servizio di Giorgio Bonomi, col montaggio di Davide Baldo. l'intervista a Rosario Rizzuto, rettore Università di Padova