La crisi delle discoteche: chiuse da oltre un anno e mezzo

La discoteca 'Il Muretto' a Jesolo (VE)

La pista da ballo abbandonata. I salottini impolverati. Le luci spente. Due stagioni senza poter aprire a causa della pandemia hanno messo in ginocchio le discoteche. Molti i tentativi di ripartire senza però esserci riusciti. A risentirne i titolari dei locali così come i dipendenti.



A lasciare ancor di più l’amaro in bocca ai gestori dei locali il fatto che di feste se ne vedono un po’ ovunque, spesso senza rispettare le regole per la prevenzione dei contagi assenti.



Siamo andati a Jesolo, nel Veneziano, in uno dei locali storici della 'movida'.



Nel servizio di Davide Calimani l'intervista a Marco Piu, gestore 'Muretto' Jesolo