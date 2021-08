Venezia, l'appello dello chef afgano:"Mia sorella è a Kabul. Devo salvarla"

L'inarrestabile avanzata dei talebani

"Portate fuori da Kabul mia sorella. Se qualcuno sa come aiutarla si faccia vivo con me". L'appello disperato è dello chef Hamed Hamadi che da molti anni vive e lavora a Venezia. "Mia sorella è un'attivista per i diritti umani - dice - e per questo rischia molto."



"Il mio nome è Zahra Amadi - scrive la donna in un post - e sono una attivista per i diritti delle donne, proprietaria di un ristorante a Kabul. La mia vita è in pericolo e sto ricevendo minacce dai talebani. Sono una donna di una minoranza etnica. Mi sono mobilitata per la democrazia e ho alzato la mia voce nelle proteste di due settimane fa - continua - I talebani hanno postato minacce contro di me. Vivo da sola e lavoro per il mio Paese ogni giorno, non voglio scappare ma la paura di venire rapita e data in matrimonio ad un talebano non mi fa dormire di notte. Per favore aiutatemi subito, potrei essere uccisa".



Hamed Hamadi, molto conosciuto a Venezia da chi frequenta i suoi ristoranti etnici, spera che il suo appello venga raccolto quanto prima.