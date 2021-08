Il cantiere dei lavori

Sono iniziati nella Basilica di San Marco i lavori per salvare i mosaici dalle maree e dai danni procurati dalla salsedine. Le nuove barriere in vetro serviranno a difendere temporaneamente la Basilica, in attesa del completamento dei lavori all'insula marciana e al Mose. Attualmente, San Marco viene allagata anche con maree di appena 88 centimetri sul medio mare. Durante i lavori l'accesso ai visitatori sarĂ sempre garantito.