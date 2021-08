Verona: Fabrizio Nonis (il beker della tv) picchiato dopo Hellas-Inter

Fabrizio Nonis

Quindici minuti di terrore e violenza, una feroce aggressione venerdì sera al termine della partita Verona-Inter. Vittime Fabrizio Nonis, volto noto della tv col nome d’arte di 'Beker' (macellaio), e il figlio di 22 anni.



Erano arrivati nel capoluogo scaligero apposta per vedere l’incontro. A partita terminata camminando verso il parcheggio sono passati davanti a un bar dove erano riuniti un centinaio di ultras gialloblu.

Pur non indossando sciarpe o magliette che li identificassero come interisti, sei o sette facinorosi si sono staccati dal gruppo per seguirli. Le domande di rito per attaccare briga: "Che ore sono? Che squadra tifi?" Poi a freddo la violenza: pugni e sberle a padre e figlio che sono stati colpiti mentre erano a terra. Quando un anziano si è avvicinato il branco li ha lasciati andare.

Fabrizio Nonis ha un timpano sfondato, il figlio non ha riportato lesioni gravi.



La solidarietà e lo sdegno dell'Hellas Verona

Con un post sui social la società Hellas Verona ha condannato l'episodio: "Hellas Verona FC censura con sdegno e fermezza qualsiasi atto di violenza o intimidazione, ovunque e da chiunque esso venga perpetrato, esprimendo massima solidarietà al signor Nonis e al figlio."



Sull'episodio stanno indagando gli uomini digos che stanno esaminando i filmati per assicurare questi criminali alla giustizia.



Nel servizio di Davide Pyriochos l'intervista a Fabrizio Nonis