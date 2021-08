Creazzo (VI): il trionfale ritorno da Tokyo di Thomas Ceccon

Thomas Ceccon con le medaglie vinte a Tokyo

All'arrivo alla piscina comunale di Creazzo, in provincia di Vicenza, Thomas Ceccon ha ricevuto l'abbraccio del suo primo allenatore Alberto Burlina. Al collo argento e bronzo vinti nelle staffette 4x100 stile libero e 4x100 misti. Due medaglie pesanti non solo in senso figurato.



Qualche passo più in là, l'accoglienza dei giovani allievi della società sportiva Leosport, nella quale il 20enne di Schio è cresciuto. "Adesso vogliamo una medaglia d'oro", gli chiede qualcuno. I giochi di Parigi 2024 non sono così lontani. Con l'auspicio che a fargli compagnia ci sia una delle tante giovani leve che si allenano nell'impianto di Creazzo.



Ora qualche giorno per riposarsi, poi Thomas ritornerà in vasca per gli allenamenti.



Il servizio di Giuseppe Bucca