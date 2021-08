Montagna, Gruppo del Carega (VI): escursionista precipita e muore

Il Gruppo del Carega

Attorno alle 11.45 ldi domenica a Centrale del Suem 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso Alpino di Recoaro-Valdagno in seguito alla chiamata di una escursionista. L'uomo che era con lei era caduto per diversi metri all'interno del Vajo Lovarase, nel Gruppo del Fumante, e non dava segni di vita. Avuta la posizione dalla donna rimasta sul posto, l'elicottero di Verona Emergenza ha individuato il luogo dell'incidente.



Calati con il verricello i soccorritori del Soccorso Alpino, assieme al tecnico di elisoccorso, hanno trovato l'uomo ormai privo di vita. Una volta ricomposta la salma è stata spostata una cinquantina di metri più in basso, in un punto maggiormente agevole per il recupero.



I due amici erano partiti diretti al Vajo Scuro, ma dopo aver appurato che era chiuso per manutenzione, avevano optato per percorrere un altro percorso. Su una paretina di 10 metri, la caduta dell'uomo.