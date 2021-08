Andare in montagna in sicurezza: i consigli del Soccorso Alpino

è il responsabile del S. "E' stata una settimana impegnativa - ci racconta - Cadute, malori, incidenti di biker anche sui sentieri, ipotermie, alpinisti bloccati in parete, persone disperse, attrezzatura o abbigliamento inadeguati. Fino ad oltre venti interventi in un giorno. Talvolta gli esiti sono stati tragici, come nel caso di un 'base jumper' di Schio. (VI). Molti si informano sui social, ma non basta", spiega.Ricorda come sia importante "conoscere il tracciato, avere abbigliamento e calzature adeguate, scorte di acqua e cibo. Tornare nel primo pomeriggio, perché spesso in montagna il tempo cambia rapidamente. Infine, per chi conta molto sullo smartphone, può essere utile - ci dice ancora Barattin - scaricare l'app 'georesq', servizio di geolocalizzazione gestito direttamente dal Soccorso Alpino".Sempre utile, uno sguardo al sito del Cnsas , ricco di informazioni utili alla sicurezza in montagna.