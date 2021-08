Fiume Adige: la piena è passata, ma ora preoccupano i detriti

Detriti lungo il corso dell'Adige

Boara Pisani, in provincia di Rovigo, è il punto di riferimento dove si misura quanto l’Adige si ingrossa. Con la piena di qualche giorno fa, insolita per agosto, il livello è rimasto sotto l’allerta. A preoccupare, semmai, quello che il fiume si è portato dietro. Detriti e tronchi lungo il corso del fiume. Se ne vedevano già a Legnago, in provincia di Verona. Si depositano a riva o a ridosso dei ponti, alcuni finiscono in mare, alla foce a Rosolina (RO). In generale sono un problema e vanno rimossi. Il rischio è che, sennò, tutto il materiale finisca a valle, o in mare.



E col clima che cambia può succedere sempre più spesso, anche d’estate. Alla foce dell’Adige inizia il parco del Delta del Po, con la spiaggia di Rosolina e la stagione balneare nel vivo. Ma è solo la fine del percorso del fiume.



Nel servizio di Matteo Mohorovicich le interviste a Fabio Galiazzo, direttore Genio Civile Rovigo; Moreno Gasparini, presidente Parco Delta Po