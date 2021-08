Veneto, una legge per riabilitare i fucilati della prima guerra mondiale

Alpini durante la prima guerra mondiale

"Una riabilitazione attesa da più di un secolo"

Il progetto di legge è stato presentato il 16 agosto. L'intenzione è di restituire l'onore ai militari italiani della Prima Guerra Mondiale fucilati per non aver obbedito agli ordini dei propri superiori. "Si tratta - ha detto Ciambetti - di rendere giustizia con una riabilitazione attesa da più di un secolo. Il Friuli Venezia Giulia ha già approvato una sua legge specifica sul tema e altri lo hanno affrontato con coraggio", ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale.



Anche un progetto di studio

Provvedimenti analoghi sono stai approvati in Francia e nel Regno Unito. Il progetto di legge presentato in Veneto intende sostenere gli studi e gli approfondimenti dei casi ancora non emersi, avvenuti nel territorio regionale, con la costituzione di un apposito albo e di iniziative di commemorazione.