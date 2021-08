Occhi elettronici sul traffico d'agosto. Oggi bollino rosso

Traffico sulla Triestina

Occhi elettronici sul traffico d'agosto. Giornata da bollino rosso. Nelle sale controllo delle forze dell'ordine e delle società autostradali si temevano le classiche code verso i luoghi di vacanza.



In realtà oggi, sabato 14, sta filando tutto abbastanza liscio. Salvo due nodi: il Lago di Garda e la vicina Autobrennero, con migliaia di auto in movimento. Per il resto, traffico intenso ma scorrevole.



Sulla Triestina, da Venezia verso le spiagge del litorale il sabato è tradizionalmente giornata di partenze ed arrivi. Gran movimento alla stazione di Mestre, dove si incrociano treni e pullman con destinazione il mare. Anche qui, viaggiatori da e per Jesolo, Caorle, Bibione e Sottomarina.



Un piccolo campione del grande esercito dei vacanzieri, quello che alimenta, secondo Assoturismo Confesercenti, gli 11 milioni e mezzo di pernottamenti di questi giorni in Italia con una spesa turistica di un miliardo e 400 milioni a livello nazionale. Prenotato l'89 per cento delle camere disponibili sui principali portali online.



Insomma, tradizione di Ferragosto rispettata e tutti alla conquista di un posto al sole.



Il servizio di Giovanni Stefano, montaggio Paolo Carraro