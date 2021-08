Zahra è in viaggio verso l'Italia

L'attivista Zahra Hamadi



"Darò voce a chi è rimasto in Afghanistan"

"Mi sento molto felice, sto salendo sull'aereo che alle 11.30 di domani (giovedì, per chi legge) mi porterà a Fiumicino. Sono persino riuscita a dormire oggi dopo quattro

giorni". Lo dice Zahra Hamadi, l'attivista per i diritti delle donne che sta rientrando con un volo militare in Italia. A riferire le sue testuali parole è il fratello Ahmed, che abita a Venezia, dove ha un'attività di ristoratore. "Vedo quello che sta accadendo e non posso che essere triste - gli ha detto ancora - per quello che mi lascio alle spalle e per tutte le donne che restano lì. Le speranze che avevo per il futuro del mio Paese sono andate in fumo". "Appena arrivata - conclude - inizierò una nuova missione: dare voce a chi è rimasto".



La missione italiana

Con 12 aerei e 1.500 militari impegnati h 24, continua il ponte aereo Kabul-Roma per portare in Italia i collaboratori afghani a rischio ritorsioni talebane ed i connazionali rimasti ancora nel Paese. "Abbiamo evidenza di 20 connazionali non solo a Kabul, ma anche nelle altre province dell'Afghanistan", ha spiegato Tommaso Claudi, console italiano, rimasto nella capitale afghana per mantenere un collegamento operativo con la Farnesina e gestire tutte le operazioni di rientro in loco.



Mantenere il ponte aereo aperto

"Il nostro obiettivo è mantenere il ponte aereo aperto", ha aggiunto, spiegando che "grazie alla macchina della Farnesina che non si è mai fermata, sono state messe in salvo attiviste dei diritti femminili e una parte consistente dei collaboratori dell'Ambasciata d'Italia a Kabul".