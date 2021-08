Vicenza, 32enne con il Covid, non vaccinata, in rianimazione dopo il parto

Ricoveri Covid

Mamma di 32 anni, non vaccinata, positiva al Covid, è ricoverata al San Bortolo di Vicenza in rianimazione, dopo aver partorito, all'ottavo mese, con taglio cesareo. Il contagio da variante Delta è avvenuto in famiglia perché pure il marito e un’altra figlia sono positivi sebbene con sintomi lievi.



Il ricovero

La donna era stata ricoverata sabato in pneumologia per insufficienza respiratoria. Poi il peggioramento e la decisione dei medici di trasferirla per prudenza, vista la gravidanza ormai avanzata, in sala-parto, dove ha dato alla luce una bimba che per fortuna sta bene. Subito dopo il cesareo la donna è stata portata in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stazionarie ma non correrebbe pericolo di vita.



La situazione al San Bortolo

Salgono così a 18 i pazienti Covid al San Bortolo. «Siamo in allerta – dice la dg Giuseppina Bonavina - C’è un certo ritorno nei reparti Covid, ma noi siamo pronti». Otto pazienti sono ricoverati in malattie infettive, 6 in pneumologia, 2 - una mamma di 24 anni e la figlioletta di due mesi - sotto osservazione in pediatria per lieve sofferenza respiratoria, e altre 2- una è la mamma di 32 anni- in terapia intensiva.