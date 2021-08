Il Tar del Lazio ha respinto l'istanza presentata dal Chievo Verona

Il presidente Luca Campedelli

E' arrivata in mattinata la comunicazione che il Tar del Lazio ha rigettato l'istanza del Chievo Verona, che chiedeva di sospendere la decisione di escludere il club gialloblu dalla serie B.



Il Tar ha riconosciuto quanto già evidenziato dalla Covisoc e dalla Figc, che aveva respinto l'iscrizione del club veronese, così come dal Collegio di Garanzia del Coni: risultano infatti inadempienze tributarie nel periodo 2014-2018. Il Chievo aveva presentato richiesta di sospensiva dopo le bocciature. Il Tar ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2021.