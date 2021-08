Calcio Serie A: Hellas Verona-Inter 1-3

Verona-Inter

Il Verona non batte l'Inter dal 9 febbraio 1992. La serie senza successi contro i nerazzurri si allunga con la sconfitta interna per 1-3 nell'anticipo di venerdì sera al Bentegodi. Eppure fino a dieci minuti dal termine, gli uomini di Eusebio Di Francesco erano riusciti a tenere testa ai campioni d'Italia in carica, e a fargli anche paura,quando dopo quindici minuti di gioco, Ilic ha soffiato palla a Brozovic sulla trequarti e ha battuto Handanovic con un preciso pallonetto.



In vantaggio al riposo, il Verona è stato ripreso dopo due minuti della ripresa da Lautaro Martinez, pronto a insaccare di testa un'involontaria sponda di Hongla. I gialloblù non si sono sfaldati fino all'ingresso di Correa, ultimo arrivato in casa nerazzurra. Suo il gol di testa, preciso e potente, che a sette minuti dal 90' ha portato in vantaggio l'Inter e sempre suo il gol che ha chiuso i conti in pieno recupero.



Il servizio di Dario Giordo