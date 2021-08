Zaia: "Stop ai test gratis, altrimenti il sistema sanitario va in crash"

Venezia, in coda per i tamponi

I tamponi gratis hanno le ore contate. La Regione Veneto vara un nuovo piano di sanità pubblica che, dalla mezzanotte di oggi, chiuderà la fase temporanea di screening.



Il sistema veneto non regge più le decine di migliaia di tamponi quotidiani di queste settimane. E dunque da martedì 10 agosto si applicherà la direttiva nazionale: 8 euro per i ragazzi fino a 17 anni, 15 per gli adulti. Fino ai 22 euro per i turisti.

Tampone gratuito per chi ha la prescrizione del medico e ad alcune categorie particolari.



"Questa fase - ha detto il presidente della regione Zaia in conferenza stampa - è servita comunque a delineare i lineamenti del virus così com'è oggi."



I dati delle ultime 24 ore

I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 425. Il totale degli attualmente positivi è 13779. Due nuove vittime attribuite al covid. Negli ospedali 182 i ricoverati, 24 i pazienti con sintomi gravi in terapia intensiva.



"Con i vecchi parametri il Veneto sarebbe in zona arancione - specifica Zaia - ma il tasso di ospedalizzazione è solo del 2 per cento. E questo grazie ai cittadini che si sono vaccinati."



E a proposito dei vaccini, sono 20500 i veneti che hanno prenotato una dose tra le centomila disponibili da qui al 13 agosto. C'è ancora spazio per prenotarsi.



