Veneto:via al vaccino senza prenotazione per i giovani tra i 12 e i 25 anni

Giovani all'uscita da scuola (foto di archivio)

La sanità veneta spinge sui giovani.

Da oggi, venerdì 13 agosto, vaccinazioni libere e senza prenotazioni per la fascia d'età fra i 12 e i 25 anni. Lo ha deciso la Regione, rispondendo così alla precisa richiesta del Governo e del commissario Covid Figliuolo. L'obiettivo è mettere in sicurezza una fascia d'età fondamentale in vista del ritorno a scuola, all'università, alle attività sportive.



Anticipo seconda dose

Sempre da oggi chi vorrà anticipare la seconda dose del vaccino potrà farlo, anche in questo caso senza prenotazione. Ma dovranno essere trascorsi i giorni minimi dalla prima dose.



Vaccinarsi in Ulss diverse dalla residenza

Una terza novità riguarda i veneti rimasti in vacanza in Veneto che, usando la piattaforma online, potranno prenotare la seconda dose anche in una Ulss diversa dalla propria.



Green pass per vaccinati all'estero

Da lunedì 16 agosto, inoltre, chi si è vaccinato all'estero potrà scaricare il green pass (sempre che il vaccino eseguito sia tra quelli riconosciuti dall'Ema).