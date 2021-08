Lavoro: nel secondo trimestre 2021 in Veneto 53mila posti di lavoro in più

Operaie al lavoro

Nel secondo trimestre del 2021 in Veneto si è avuto un aumento di 53300 posti di lavoro dipendente. Un risultato migliore non solo di quello registrato lo scorso anno, quando si risentiva delle chiusure forzate anti-Covid, ma anche rispetto al 2019. Secondo Confapi, l'avvio della stagione estiva ha favorito la progressiva crescita del turismo, e non a caso 36000 nuove assunzioni riguardano questo settore. Bene anche metalmeccanica e costruzioni.



Tutte le province chiudono il trimestre con il segno più, soprattutto Venezia e Verona.



A livello regionale una quota rilevante delle nuove attivazioni contrattuali prevede rapporti di lavoro part-time, pari al 32,8% delle assunzioni, cifra che sale al 45,6% nel caso delle donne.



Sul fronte giovanile, invece, secondo i dati del monitoraggio a cura della Regione Veneto sono oltre 5000, nei primi sei mesi del 2021, i giovani Neet di età compresa tra i 15 e i 29 anni (quelli cioè non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione) che hanno aderito a Garanzia Giovani Veneto, l'iniziativa contro la disoccupazione giovanile riservata a chi non studia, né lavora.



Il Veneto si conferma stabilmente la seconda regione in Italia per efficacia nella presa in carico di questi giovani: i Patti di servizio ancora attivi sono 24800 e la maggior parte di quanti escono dal Programma lo fa dopo aver trovato un lavoro o ripreso gli studi.



Il servizio di Stefania Bolzan, montaggio di Francesco Piazzolla