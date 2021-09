Vicenza: Palazzo Thiene riapre e diventa museo civico

Il soffitto di una delle sale di Palazzo Thiene a Vicenza

Il vecchio simbolo della banca su uno dei soffitti. Cartellini numerati appesi a ogni quadro, perché le opere d’arte sono cespiti della liquidazione. Nelle stanze di Palazzo Thiene si respira ancora l’aria dell’ex Popolare di Vicenza. L’immobile rinascimentale, ristrutturato da Andrea Palladio e patrimonio dell’Unesco, ne era la sede storica. Poi ci sono stati il crac, e la chiusura per cinque anni.



Ora il palazzo torna alla città e diventa museo civico. Così ha voluto il Comune di Vicenza, che l’ha comprato dalla società Immobiliare Stampa per quattro milioni e mezzo di euro. All’operazione di acquisto ha dato il via libera il consiglio comunale il 13 maggio, con rogito il 10 giugno. E da oggi, sabato 26 settembre, la riapertura al pubblico con visite guidate ogni sabato e domenica fino a fine anno.



I primi visitatori sono rimasti incantati dalle raccolte esposte: opere di Tiepolo e Jacopo da Bassano, sculture di Arturo Martini e tanto altro.



Nel servizio di Matteo Mohorovicich le interviste a Simona Siotto, assessore Cultura Comune di Vicenza; Mauro Passarin, direttore Musei civici Vicenza