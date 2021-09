Trovato senza vita l'alpinista scomparso tra Friuli e Veneto

Giovanni Anziutti, alpinista deceduto

E' precipitato per oltre 50 metri dalla cima da cui si stava calando in corda doppia perché un ancoraggio ha ceduto. E' morto così Giovanni Anziutti, 70 anni, friuliano di Tolmezzo, sul Crodon di Giaf, a cavallo fra le Dolomiti friulane e quelle bellunesi di Domegge di Cadore. Il corpo dell'uomo è stato recuperato in fondo a un canale, dopo una nottata di ricerche congiunte del soccorso alpino di Centro Cadore e di Forni di Sopra. La salma è stata individuata durante una perlustrazione in elicottero ed è stata portata a Domegge.