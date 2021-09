Una coperta di 2500 metri quadri per dire NO alla violenza di genere

La 'coperta' vista dall'alto

Una enorme V colorata posizionata a oltre 2300 metri di altitudine, per dire "viva le donne" e no alla violenza di genere.



E' la gigantesca coperta posizionata ad Auronzo di Cadore (BL), ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, e cucita in cinque mesi da 90 tra associazioni, scuole, enti del bellunese e non solo, con contributi anche da Messico e Belgio.



L'evento, che ha concluso il progetto "Viva Vittoria Tre Cime di Lavaredo", è stato inserito nella rassegna 'DoloMitike', per raccogliere fondi da destinare alle associazioni bellunesi che operano in favore di donne maltrattate.