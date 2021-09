Val di Zoldo: droni e unità cinofile per la ricerca di Federiico Lugato

Oltre 60 soccorritori, tra Vigili del fuoco, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Polizia di Stato sono impegnati anche oggi in Val di Zoldo (BL) per la ricerca di Federico Lugato, il 39enne uscito di casa giovedì 26 agosto, per una escursione, e mai più rientrato. Le ricerche sono concentrate nella verifica di alcuni dirupi, con i droni e con calate dei soccorritori. Impegnati nelle ricerche anche i nuclei cinofili.



Il video è stato girato dai Vigili del fuoco Veneto