Prima vittoria in Serie A per il Venezia. 2-1 all'Empoli in trasferta

La gioia di David Okereke dopo il gol dello 0-2

Dopo nove minuti di recupero nella ripresa, il fischio finale suona come una liberazione per il Venezia, che mette a segno la sua prima vittoria ed i suoi primi tre punti da neopromossa in Serie A. 2-1 la vittoria sul campo dell'Empoli, al termine di un match dominato dagli arancioneroverdi, capaci di mettere a segno un gol per tempo mostrando un ottimo gioco.



La partita

Lagunari partiti con grande determinazione, pericolosi già al 3' con Johnsen ben innescato da Busio. L'ala norvegese concludeva però di poco fuori misura dopo essersi creato lo spazio per il tiro. Gli uomini di mister Zanetti che passavano in vantaggio già al 13': su buon recupero di Busio, Aramu dalla sinistra riusciva a calibrare un assist perfetto per Henry che in spaccata infilava Vicario. 1-0 per il Venezia. L'unico spunto di rilievo dell'Empoli al 28' con un tentativo di Bandinelli, ma Lezzerini faceva buona guardia bloccando il rasoterra.



Sostituzioni forzate per malanni fisici nella ripresa per il tecnico lagunare Zanetti, ma non quella di Vacca, rilevato da Okereke al 22'. Un minuto più tardi, l'attaccante nigeriano si produceva in una azione solitaria che si concludeva in rete. Un 2-0 più che legittimo per il Venezia. Al 43' la grande paura, con un intervento in area del subentrato Maenpaa su Henderson. Bajrami non sbagliava il rigore, ma la festa alla fine era del Venezia.



Il servizio di Barnaba Ungaro