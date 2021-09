Cologna Veneta (VR): il fiume Fratta luogo simbolo di 'Puliamo il Mondo'

I volontari al al lavoro

Per la 29esima edizione di 'Puliamo il Mondo' Legambiente ha scelto come luogo simbolo nazionale il fiume Fratta, a Cologna Veneta, in provincia di Verona.

Il corso d'acqua da decenni è punto di riversamento di tanti rifiuti, anche che non si vedono. La storia recente ha acceso l’attenzione sui Pfas, di cui ancora si trovano concentrazioni preoccupanti: per quanto entro i limiti, continuano a scendere dal collettore Arica, che porta nel fiume i reflui industriali sopratutto del settore della concia del Vicentino.



Ma in acqua c'è anche dell'altro. L’escherichia coli registra valori 5 volte superiori quelli consentiti allo scarico di un depuratore. E poi c'è il glifosate, pesticida ampiamente utilizzato in agricoltura.



"Il fiume non regge più tutto questo - denuncia Legambiente - Serve urgentemente un cambio di paradigma."



Nel servizio di Matteo Mohorovicich, col montaggio di Massimo De Spirt e il montaggio di Renato Masiero, le interviste a Piergiorgio Boscagin, Legambiente Veneto; Monica Tregnaghi, 'Mamme No Pfas'