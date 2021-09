Green pass obbligatorio: in pochi alle manifestazioni davanti alle stazioni

I mezzi della polizia alla stazione di Verona

Prevista alle 14.30 su scala nazionale, la manifestazione contro il 'green pass' obbligatorio alla stazione di Verona è stata posticipata alle 18, per permettere ai simpatizzanti di partecipare, terminata l’attività lavorativa. Il cambio di orario non ha però evitato il flop. Otto i manifestanti che si sono presentati all’orario concordato. Dall’altra parte la polizia ha schierato tre camionette del reparto mobile di Bologna. Gli agenti dovevano essere pronti a intervenire nel caso qualcuno avesse tentato di occupare i binari e rallentare la circolazione ferroviaria. Nulla di tutto questo era però nell’animo dei pochi partecipanti che hanno chiesto l’autorizzazione per potersi radunare nel piazzale davanti alla stazione.



Esito simile ha avuto la mobilitazione nelle altre città del Veneto. A Padova la questura ha stimato fossero dieci i partecipanti, ma non si sono palesati come tali con striscioni o slogan. Sette a Treviso. Serrati però i controlli per verificare che chi entrava in stazione fosse provvisto di biglietto.



Il servizio di Davide Pyriochos